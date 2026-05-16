Zelensky : « la France est prête à travailler sur des capacités antibalistiques »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le président français Emmanuel Macron pour « une conversation substantielle et constructive », mentionnant un accord de la France pour œuvrer à des « capacités anti-balistiques », selon un message publié sur le réseau social américain X samedi.

Zelensky a exprimé sa gratitude envers Macron pour « sa condamnation de principe des frappes russes sur nos villes et nos communautés », soulignant que ces attaques « montrent clairement ce qu'est la Russie et pourquoi nous devons tous renforcer notre défense collective contre toutes les menaces ».

« La France est prête à travailler sur les capacités anti-balistiques. C'est une décision forte et une étape importante », a écrit le chef de l'État ukrainien, qui a également salué « la disponibilité à renforcer notre défense aérienne ».

Les deux présidents ont en outre discuté de « la voie européenne et de l'ouverture de tous les groupes (clusters) de négociation dans un proche avenir », Macron assurant que « la France soutient l'Ukraine et comprend l'importance de cette étape pour tous les Ukrainiens », selon Zelensky.

Zelensky a également mentionné que Macron l'a informé de sa visite dans des pays d'Afrique, insistant sur « l'importance d'une coordination conjointe dans cette zone, car elle est également importante pour l'Ukraine ».

En repartageant le post de Zelensky sur X, Macron a écrit : « Merci, Volodymyr, pour ces discussions constructives. Vous savez que vous pouvez compter sur la France ! »