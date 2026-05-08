Zelensky déconseille aux représentants étrangers de participer aux célébrations russes du Jour de la Victoire à Moscou

AA/Istanbul/Burc Eruygur

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi qu’il ne recommandait pas aux représentants étrangers de se rendre à Moscou le 9 mai, date à laquelle la Russie organisera les célébrations du Jour de la Victoire.

Dans une allocution vidéo diffusée dans la soirée, Zelenskyy a affirmé que Kiev avait proposé à Moscou un cessez-le-feu à partir du 6 mai, mais que la Russie avait depuis mené des frappes aériennes et formulé « de nouvelles menaces ».

Commentant la trêve unilatérale annoncée par la Russie pour les 8 et 9 mai, le président ukrainien a estimé que cette pause visait uniquement à permettre la tenue du défilé annuel à Moscou.

« Les Russes parlent déjà de frappes après le 9 mai. Une logique étrange et manifestement déformée de la part des dirigeants russes », a déclaré Zelenskyy. « Il existe également des informations selon lesquelles certains États proches de la Russie envisagent d’envoyer leurs représentants à Moscou. Un choix étrange dans un moment pareil. Nous ne le recommandons pas. »

La Russie a annoncé qu’elle observerait une trêve en Ukraine à partir de minuit jeudi jusqu’à dimanche.

Plus tôt cette semaine, le ministère russe de la Défense avait indiqué qu’il appliquerait ce cessez-le-feu, exprimant l’espoir que l’Ukraine fasse de même.

Le ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs appelé les pays étrangers à évacuer leurs diplomates et autres personnels de Kiev, évoquant d’éventuelles frappes de représailles si l’Ukraine menait une attaque durant les célébrations.

De son côté, Kiev a également annoncé un cessez-le-feu unilatéral à compter de minuit mardi.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir