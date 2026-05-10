Vladimir Poutine s’est dit prêt à rencontrer Zelenskyy dans un pays tiers pour finaliser un accord mettant fin à la guerre

Zelensky affirme que l’Ukraine a « un peu » poussé Poutine vers une éventuelle rencontre Vladimir Poutine s’est dit prêt à rencontrer Zelenskyy dans un pays tiers pour finaliser un accord mettant fin à la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que l’Ukraine avait « un peu poussé » son homologue russe Vladimir Poutine vers une éventuelle rencontre, ajoutant que le format des discussions restait encore à définir.

« Maintenant, Poutine lui-même dit qu’il est enfin prêt à de véritables rencontres. Nous l’avons un peu poussé dans cette direction, et nous sommes prêts depuis longtemps à de telles réunions. Il faut désormais trouver un format », a indiqué Zelenskyy, cité par les services de la présidence ukrainienne.

« Cette guerre doit prendre fin et des garanties de sécurité fiables doivent être assurées », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après que Vladimir Poutine a affirmé samedi être prêt à rencontrer Zelenskyy dans un pays tiers afin de finaliser un accord de paix mettant fin à la guerre en cours depuis quatre ans.

Le président ukrainien a également annoncé la préparation d’un échange de prisonniers « 1 000 contre 1 000 ».

« Le quartier général ukrainien de coordination a transmis à la partie russe les listes de mille prisonniers de guerre », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Zelenskyy a accusé Moscou de violer le cessez-le-feu annoncé la semaine dernière, affirmant que l’armée russe avait mené plus de 150 opérations d’assaut, plus de 100 bombardements et près de 10 000 attaques de drones kamikazes au cours des deux derniers jours.

« En d’autres termes, l’armée russe ne respecte aucun silence sur le front et ne cherche même pas vraiment à le faire », a-t-il écrit sur Telegram.

Il a toutefois indiqué qu’aucune frappe aérienne ou missile de grande ampleur n’avait été enregistrée « jusqu’à présent ».

Selon Zelenskyy, l’Ukraine s’est abstenue ces deux derniers jours de mener des frappes longue portée, en réponse à « l’absence d’attaques russes de grande ampleur ».

« À l’avenir, nous répondrons de manière symétrique. Et si les Russes décident de reprendre une guerre à grande échelle, notre réponse sera immédiate et concrète », a-t-il averti.

La Russie avait annoncé lundi un cessez-le-feu à l’occasion du Jour de la Victoire, les 8 et 9 mai, tandis que l’Ukraine avait déclaré une trêve à partir du 6 mai.

Vendredi, Donald Trump avait affirmé sur sa plateforme Truth Social que Moscou et Kiev s’étaient entendus sur un cessez-le-feu de trois jours, de samedi à lundi, ainsi que sur un échange de prisonniers « 1 000 contre 1 000 ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir