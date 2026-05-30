Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a affirmé à Singapour que les États-Unis renforceront leur présence militaire dans la région face à l’expansion des capacités chinoises

Washington veut maintenir sa « puissance militaire » face à la Chine dans l’Indo-Pacifique Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a affirmé à Singapour que les États-Unis renforceront leur présence militaire dans la région face à l’expansion des capacités chinoises

AA / Canada

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a affirmé ce vendredi que les États-Unis maintiendraient une puissance militaire suffisante pour garantir que la Chine respecte la position de Washington dans la région Indo-pacifique, tout en mettant en garde contre l’expansion des capacités militaires chinoises.

S’exprimant lors du Dialogue Shangri-La de l’Institut international des études stratégiques (IISS) à Singapour, Pete Hegseth a estimé que les pays de la région étaient de plus en plus préoccupés par le renforcement militaire de Pékin.

« Lorsque nous observons la région aujourd’hui, il existe une inquiétude légitime face au développement militaire historique de la Chine et à l’expansion de ses activités militaires dans la région et au-delà », a-t-il déclaré.

Le chef du Pentagone a toutefois affirmé que les relations entre Washington et Pékin étaient « meilleures qu’elles ne l’ont été depuis de nombreuses années » sous la présidence de Donald Trump.

« Le président Trump et cette administration recherchent une paix stable, un commerce équitable et des relations respectueuses avec la Chine », a-t-il ajouté.

« Que les choses soient claires : l’Amérique est une nation du Pacifique, et nous insistons pour que la Chine respecte notre position historique dans la région », a poursuivi Pete Hegseth, affirmant que les États-Unis maintiendraient « une puissance militaire manifeste » pour soutenir cette position.

Le secrétaire américain à la Défense a également présenté la stratégie militaire américaine dans la région, expliquant que l’approche de Washington dans le Pacifique reposait sur une « dissuasion par le déni le long de la première chaîne d’îles », une ligne stratégique comprenant notamment le Japon, Taïwan et les Philippines.

Selon lui, les États-Unis entendent renforcer leurs capacités de défense dans l’ouest du Pacifique et privilégier « les capacités létales, la discipline stratégique et une coopération pragmatique » plutôt que « les discours creux ».

Pete Hegseth a également annoncé une augmentation des dépenses militaires américaines.

« L’Amérique connaît une mobilisation industrielle historique de sa base de défense », a-t-il déclaré, assurant que les États-Unis produiraient « les meilleurs armements du monde » à grande échelle.

Selon lui, Donald Trump prévoit de porter les dépenses de défense américaines à 1.500 milliards de dollars cette année, contre 1.000 milliards l’an dernier.

Interrogé sur l’Iran, Pete Hegseth a affirmé que les États-Unis demeuraient mobilisés afin d’empêcher Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire.

* Traduit de l'anglais par Serao Dogansoy