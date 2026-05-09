Le chef de l’État français a salué un projet universitaire francophone présenté comme un modèle de coopération entre l’Égypte et la France, soutenu par un financement égyptien d’environ 60 millions d’euros

Visite de Macron en Égypte : inauguration du campus de l’Université Senghor aux côtés d’Al-Sissi Le chef de l’État français a salué un projet universitaire francophone présenté comme un modèle de coopération entre l’Égypte et la France, soutenu par un financement égyptien d’environ 60 millions d’euros

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Les présidents Abdel Fattah Al-Sissi et Emmanuel Macron ont inauguré, samedi 9 mai, le nouveau campus de l’Université Senghor à Borg El Arab, près d’Alexandrie, lors d’une cérémonie officielle réunissant plusieurs chefs d’État et responsables africains. L’événement s’inscrit dans une volonté affichée de renforcer la coopération universitaire et francophone entre l’Égypte, la France et le continent africain, autour des enjeux de formation, de recherche et de mobilité académique.

Le chef de l’État français a salué un projet universitaire francophone présenté comme un modèle de coopération entre l’Égypte et la France, soutenu par un financement égyptien d’environ 60 millions d’euros. Il a mis en avant la hausse du nombre d’étudiants, l’objectif de dépasser 500 inscrits, ainsi que le développement de formations en ligne et de réseaux internationaux d’anciens étudiants.

Il a souligné le rôle des universités francophones dans la formation de cadres destinés aux organisations internationales et aux institutions régionales.

Sur la francophonie, Emmanuel Macron a rappelé son origine post-décolonisation, citant notamment : « le français n’est pas la langue de ceux qui nous ont colonisés ». Il a présenté le français comme une langue « hospitalière », portée par le multilinguisme et les échanges culturels.

Il a affirmé que l’épicentre de la langue française se trouve aujourd’hui en Afrique, notamment dans la région du Congo, et a insisté sur la nécessité de préserver le multilinguisme face aux défis de l’intelligence artificielle.

Le président français Emmanuel Macron a également déclaré : « L’arabe est la deuxième langue la plus parlée en France, et c’est un fait qu’il faut rappeler régulièrement. »

Il a ajouté : « Je souhaite que le français continue d’être une langue précieuse parmi les Égyptiens. » Et de conclure : « La Méditerranée se rassemble grâce à ce multilinguisme. »

Le président français a également défendu la liberté académique comme un « trésor fondamental », indispensable à la recherche et à l’enseignement indépendants.

Sur le plan géopolitique, il a évoqué les conflits en Ukraine, à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, ainsi que les tensions dans le Golfe et autour de l’Iran, estimant que ces crises renforcent les défis auxquels sont confrontées les nouvelles générations.

Il a appelé à « reconstruire l’unité » entre la Méditerranée et l’Afrique, plaidant pour une transformation de ces espaces en zones de coopération et non de division.

Il a présenté la francophonie comme un outil de rapprochement régional et de circulation entre les pays africains, défendant un « panafricanisme culturel, intellectuel, créatif et de savoir ».

Enfin, il a appelé à renforcer la coopération universitaire entre l’Europe et l’Afrique et à faire de l’Université Senghor un instrument central de cette dynamique.

L’Université Senghor fait partie des principaux opérateurs de la Francophonie, aux côtés de l’OIF, de l’AUF et de TV5Monde. Fondée en 1990, elle forme des cadres africains dans les domaines du développement.

Son nouveau campus, situé à Borg El Arab près d’Alexandrie, s’étend sur 33 500 m² et dispose d’infrastructures modernes dédiées à l’enseignement et à la recherche.

La visite du président français Emmanuel Macron s’inscrit également dans une tournée régionale, il doit se rendre dimanche à Nairobi pour des entretiens avec le président kényan William Ruto, au cours desquels plusieurs accords bilatéraux entre entreprises des deux pays devraient être signés.

Selon la présidence française, les deux dirigeants co-présideront lundi et mardi le sommet « Africa Forward », première participation de Emmanuel Macron à une réunion de dirigeants africains depuis son arrivée au pouvoir en 2017.

La tournée du chef de l’État français s’achèvera mercredi à Addis-Abeba, où il doit s’entretenir avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et participer à une réunion au siège de l’Union africaine consacrée au renforcement de la coopération en matière de paix et de sécurité sur le continent.