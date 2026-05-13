Le vice‑président américain évoque une "progression accélérée" depuis les discussions au Pakistan, tout en soulignant la ligne rouge de Donald Trump selon laquelle Téhéran ne doit jamais posséder d’arme nucléaire

Vance déclare que les États‑Unis « font des progrès » sur l’accord avec l’Iran Le vice‑président américain évoque une "progression accélérée" depuis les discussions au Pakistan, tout en soulignant la ligne rouge de Donald Trump selon laquelle Téhéran ne doit jamais posséder d’arme nucléaire

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le vice-président américain JD Vance a déclaré mercredi que Washington « fait des progrès » dans les négociations avec l’Iran, tout en soulignant la ligne rouge du président Donald Trump : Téhéran ne doit jamais posséder d’arme nucléaire.

« J’ai passé pas mal de temps au téléphone ce matin avec Jared Kushner et Steve Witkoff, ainsi qu’avec plusieurs de nos amis dans le monde arabe. Je pense que nous faisons des progrès », a déclaré Vance aux journalistes, interrogé sur la poursuite des discussions avec les Iraniens après que Trump a qualifié la réponse de Téhéran d’« inacceptable ».

« La question fondamentale est de savoir si nous faisons suffisamment de progrès pour satisfaire la ligne rouge du président ? Et cette ligne rouge est très simple. Il doit avoir la certitude que nous avons mis en place un certain nombre de protections pour que l’Iran ne possède jamais d’arme nucléaire », a précisé Vance.

« Je pense que nous avons réalisé certains progrès au Pakistan, mais nous en avons fait davantage depuis », a-t-il ajouté.



« Le président nous a mis sur la voie diplomatique pour le moment, et c’est ce sur quoi je me concentre », a-t-il poursuivi.

Interrogé sur les remarques de Trump selon lesquelles il ne pense pas à « la situation financière des Américains » lors des négociations avec l’Iran, Vance a répondu : « Je pense que c’est une mauvaise interprétation de ce que le président a dit. »

« Je suis d’accord avec le président. L’Iran ne doit pas posséder d’arme nucléaire. Nous sommes évidemment engagés dans un processus diplomatique très agressif et très actif pour essayer de nous assurer que cela n’arrive pas », a-t-il ajouté.

Vance a précisé que l’objectif ultime était de donner au peuple américain l’assurance que l’Iran n’obtiendrait jamais d’armes nucléaires, décrivant la voie diplomatique actuelle comme celle choisie par le président pour le moment.

Les tensions régionales ont augmenté depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre les alliés américains dans le Golfe, avec la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n’ont pas abouti à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans date limite fixée.

Dimanche, l’Iran a envoyé au Pakistan sa réponse à une proposition américaine de fin de guerre, mais Trump l’a qualifiée de « totalement inacceptable ».

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz