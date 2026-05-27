Ursula von der Leyen affirme que Kiev sera pleinement intégré aux efforts urgents de défense de l’Europe

Ursula von der Leyen : les prochaines semaines seront cruciales pour l’adhésion de l’Ukraine à l’UE Ursula von der Leyen affirme que Kiev sera pleinement intégré aux efforts urgents de défense de l’Europe

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi que les prochaines semaines seraient « importantes » pour franchir « des étapes décisives » dans le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

Dans un message publié sur la plateforme sociale X, Von der Leyen a indiqué avoir discuté de la voie de l’Ukraine vers l’adhésion à l’UE lors d’un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Les prochaines semaines seront importantes pour franchir des étapes décisives dans le processus d’adhésion », a-t-elle écrit.

Elle a réaffirmé le « plein soutien » de l’Europe à l’Ukraine alors que la Russie « intensifie sa guerre d’agression brutale ».

Von der Leyen a indiqué que les systèmes de défense aérienne, les drones et les capacités de lutte antidrones figuraient parmi les « priorités de défense les plus urgentes » de l’Europe, ajoutant que l’Ukraine serait « pleinement intégrée à ces efforts ».

Elle a également souligné qu’un prêt de soutien à l’Ukraine apporterait une « contribution vitale » aux besoins de défense de Kiev.

« Rien que cette année, il fournira 28,3 milliards d’euros (près de 33 milliards de dollars) pour aider à couvrir les besoins militaires de l’Ukraine », a-t-elle ajouté.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani