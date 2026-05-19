- Des responsables des forces de l’ordre ont indiqué au correspondant Anadolu que des personnes avaient été touchées par balles

Une attaque armée a été menée contre le Centre islamique de San Diego, dans l’État américain de Californie - Des responsables des forces de l’ordre ont indiqué au correspondant Anadolu que des personnes avaient été touchées par balles

AA / Ankara

Une attaque armée a été perpétrée par une personne non identifiée contre le Centre islamique situé dans la ville de San Diego, dans l’État américain de Californie.

Selon les informations relayées par les médias américains, une attaque armée a visé le Centre islamique de San Diego, en Californie.

Des responsables du département de police de San Diego ont déclaré au correspondant Anadolu que plusieurs personnes avaient été touchées par balles lors de l’attaque.

Dans une publication diffusée sur le compte du département de police de San Diego sur X, réseau social basé aux États-Unis, il a été annoncé que l’assaillant avait été neutralisé.

L’identité de l’assaillant n’a pas encore été déterminée.

Dans un communiqué écrit du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), il a été indiqué que, selon les premières constatations, le décès d’un membre de la communauté de la mosquée a été confirmé.

Le communiqué précise également que des enfants suivant une formation se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’attaque et que « plusieurs personnes ont été touchées par balles », tout en condamnant cette attaque.

* Traduit du turc par Mariem Njeh