Un tribunal israélien rejette un recours contre la prolongation de la détention de militants de la flottille pour Gaza

AA/Jérusalem

Un tribunal de district israélien à Beersheba a rejeté mercredi un recours déposé par l’organisation de défense des droits humains Adalah contre la prolongation de la détention des militants de la flottille humanitaire Global Sumud, Thiago Avila et Saif Abukeshek.

L’avocate Hadeel Abu Saleh, du centre Adalah, a déclaré à Anadolu : « Nous avons fait appel devant le tribunal central de Beersheba après que le tribunal de première instance a décidé de prolonger leur détention de six jours. »

« Dans notre recours, nous avons affirmé que l’arrestation était illégale et qu’elle avait eu lieu en eaux internationales, et que ni le tribunal, ni la police israélienne, ni les autorités n’avaient compétence pour procéder à cette arrestation », a-t-elle ajouté.

Selon Abu Saleh, les deux militants ont été interrogés dès le premier jour au sujet de leur mission humanitaire visant à acheminer de l’aide aux habitants de Gaza. Elle a précisé qu’au moment de leur interception par la marine israélienne, ils se dirigeaient vers la Grèce.

Elle a indiqué que le tribunal central de Beersheba « a rejeté l’appel et accepté tous les arguments présentés par la police israélienne », confirmant ainsi la décision de prolonger leur détention.

Mardi, Adalah avait fait appel d’une décision du tribunal de première instance d’Ashkelon prolongeant la détention d’Avila et Abukeshek pour six jours supplémentaires, jusqu’à dimanche.

Dans un communiqué, l’organisation a affirmé que la détention « ne repose sur aucun fondement juridique », ajoutant que les militants avaient été « enlevés en eaux internationales à plus de 1 000 kilomètres de Gaza, au large de l’île grecque de Crète ».

Elle a également souligné qu’aucun des deux militants n’est citoyen israélien, ce qui « exclut toute base pour l’application du droit interne israélien à leur encontre ».

Le communiqué précise en outre que « les accusations portées contre eux notamment aide à l’ennemi en temps de guerre, contact avec un agent étranger, appartenance à une organisation terroriste, fourniture de services à une telle organisation et transfert de biens en son nom ne sont étayées par aucune preuve et sans lien avec une activité humanitaire civile menée dans le cadre d’une flottille d’aide ».

Adalah a par ailleurs affirmé qu’il n’existait aucun soupçon raisonnable ni risque d’entrave à l’enquête, rendant la détention prolongée « arbitraire et illégale ».

L’organisation a indiqué qu’aucune inculpation formelle n’avait été déposée à ce stade et que les deux militants restaient détenus uniquement dans le cadre de la poursuite de l’enquête.

Le 29 avril, l’armée israélienne a intercepté des navires affiliés à la Global Sumud Flotilla en eaux internationales au large de la Crète.

Selon les organisateurs, 345 participants originaires de 39 pays, dont des citoyens turcs, se trouvaient à bord des embarcations.

Ils ont indiqué que les forces israéliennes avaient saisi 21 bateaux transportant environ 175 militants, tandis que d’autres navires poursuivaient leur route vers les eaux territoriales grecques.

Cette initiative constituait la deuxième mission lancée par la Global Sumud Flotilla, après une tentative en septembre 2025 qui s’était soldée par une intervention israélienne en eaux internationales et l’arrestation de centaines de militants internationaux.

Israël impose un blocus à Gaza depuis 2007. Environ 1,5 million de Palestiniens dans l’enclave ont été déplacés après deux années de guerre déclenchée en octobre 2023.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir