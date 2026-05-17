Un parlementaire canadien ignore un avertissement de la Chine et se rend à Taïwan Le député Michael Chong doit rencontrer la dirigeante de l’île

Un député canadien a ignoré un avertissement de la Chine et s’est rendu à Taïwan dimanche.

Le parlementaire Michael Chong doit rencontrer mercredi le dirigeant taïwanais Lai Ching-te.

La Chine revendique la souveraineté sur l’île, dont le statut est contesté, et son ambassadeur au Canada a récemment mis en garde les responsables politiques contre toute visite à Taïwan.

Le diplomate chinois a également averti Ottawa de ne pas entraver le passage de navires de guerre dans le détroit de Taïwan, une zone stratégique contestée.

Pékin n’a jamais contrôlé cette île démocratique de 24 millions d’habitants, mais la considère comme faisant partie de son territoire.

Taïwan est située au large des côtes chinoises continentales et constitue un point de tension majeur entre Pékin et Taipei depuis l’arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois il y a plus de 75 ans.

Le député canadien Michael Chong, connu pour ses positions en faveur de Taïwan, a justifié son déplacement sur le réseau social américain X.

« Le Canada est un pays indépendant et souverain », a-t-il écrit. « Nous ne recevons pas d’ordres de gouvernements étrangers sur les déplacements internationaux des députés. Taïwan est une démocratie en première ligne face aux menaces provenant d’États autoritaires. »

L’ambassadeur de Chine au Canada, Wang Di, a déclaré au Globe and Mail le 30 avril que le fait de défier cette consigne en se rendant à Taïwan pourrait nuire à un récent rapprochement entre le Premier ministre canadien Mark Carney et le président chinois Xi Jinping.

Les deux dirigeants ont récemment réalisé des progrès significatifs pour mettre fin à une guerre commerciale.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir