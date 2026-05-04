L'autorité maritime britannique signale un incident dans des eaux situées au nord de la ville émiratie, sans dégâts environnementaux signalés

Un pétrolier touché par des "projectiles non identifiés" au large de Fujairah, équipage sain et sauf L'autorité maritime britannique signale un incident dans des eaux situées au nord de la ville émiratie, sans dégâts environnementaux signalés

Un pétrolier a été touché dimanche par des "projectiles non identifiés" dans des eaux situées au nord de Fujairah, aux Émirats arabes unis, selon le Centre britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO).

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’UKMTO a indiqué avoir reçu un signalement faisant état d’un incident survenu à environ 78 milles nautiques (près de 145 kilomètres) au nord de cette ville émiratie.

« Le pétrolier a signalé avoir été touché par des projectiles non identifiés. L’ensemble des membres d’équipage sont sains et saufs. Aucun impact environnemental n’a été signalé », précise le communiqué.

Les autorités n’ont pas encore fourni de détails sur l’origine ni sur la nature de ces projectiles.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani