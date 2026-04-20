- Le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik affirme que le président américain « n’est pas fou » mais souffrirait d’un trouble

Un neuropsychiatre français estime que le président américain Donald Trump présente « un profil de psychopathe » - Le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik affirme que le président américain « n’est pas fou » mais souffrirait d’un trouble

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik a estimé que le président américain Donald Trump ne relevait pas d’une maladie mentale, mais présenterait plutôt un profil de « psychopathe », lors d’une intervention radiophonique.

Invité de Radio France, sur l’antenne de France Inter, Boris Cyrulnik a insisté sur la nécessité de ne pas qualifier Donald Trump de « fou ». « Ce n’est pas un malade mental (…) car un fou est irresponsable. Trump est responsable », a-t-il déclaré.

Selon lui, les comportements jugés atypiques du président américain relèvent davantage d’une « désorganisation » que d’une pathologie psychiatrique. « C’est un psychopathe, probablement », a-t-il affirmé, évoquant un trouble acquis au cours du développement, notamment lié à des facteurs éducatifs et à une valorisation excessive de la réussite individuelle et de l’argent.

Le spécialiste a également souligné que ce type de profil est caractérisé par une difficulté à inhiber les pulsions. « Ils vivent dans le présent (…) ils passent à l’acte », a-t-il expliqué, ajoutant que ces comportements peuvent conduire à des contradictions d’un jour à l’autre, sans perception de gravité.

Enfin, Boris Cyrulnik a précisé qu’il ne s’agissait pas, selon lui, d’une maladie mentale à proprement parler, mais d’un « trouble du développement », tout en soulignant les implications d’un tel profil à la tête d’une grande puissance mondiale.