Tous les passagers à bord sont sains et saufs et ont débarqué « de manière ordonnée », rapporte le Global Times, citant la compagnie aérienne

Un avion de China Eastern Airlines percute une passerelle d’embarquement à l’aéroport de Shanghai Tous les passagers à bord sont sains et saufs et ont débarqué « de manière ordonnée », rapporte le Global Times, citant la compagnie aérienne

AA/Istanbul

Un avion de China Eastern Airlines est entré en collision avec une passerelle d’embarquement à l’aéroport international de Shanghai Hongqiao, samedi, selon les médias d’État.

Tous les passagers à bord sont sains et saufs et ont été évacués « de manière ordonnée », a rapporté le Global Times, citant un communiqué de la compagnie aérienne.

L’incident s’est produit vers midi.

La compagnie a présenté ses excuses, évoquant une « défaillance mécanique » survenue alors que l’appareil roulait lentement vers sa position de stationnement.

L’équipage a immédiatement appliqué les procédures, et l’avion a finalement établi un « contact partiel » avec la passerelle, a précisé la compagnie.

Une enquête a été ouverte par les autorités afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir