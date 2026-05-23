Un ancien Premier ministre italien affirme que l’Europe agit « comme des serviteurs » vis-à-vis de Donald Trump Romano Prodi souligne que « l’Europe devrait avoir une capacité d’intervention unifiée »

AA/Bruxelles/Melike Pala

L’ancien Premier ministre italien Romano Prodi a critiqué la posture de l’Europe face au président américain Donald Trump, estimant que le continent agit « comme des serviteurs » vis-à-vis de Washington et manque de stratégie claire à l’égard de la Chine, rapporte l’agence ANSA.

S’exprimant lors du Festival dell’Economia di Trento, il a déclaré : « Nous nous comportons comme des serviteurs face à Trump et nous ne savons pas comment nous comporter face aux Chinois ».

Il a appelé à un renforcement de l’unité européenne, estimant que l’Union européenne doit disposer d’une capacité d’action collective plus forte. « L’Europe devrait avoir une capacité d’intervention unifiée », a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d’une réponse coordonnée aux défis mondiaux.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions renouvelées dans les relations transatlantiques durant le second mandat de Donald Trump, marqué par des désaccords sur le commerce, la sécurité et les priorités stratégiques.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir