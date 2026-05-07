Ukraine : la Russie annonce l’entrée en vigueur de son cessez-le-feu du Jour de la Victoire à partir de minuit jeudi

AA / Istanbul / Burc Eruygur

La Russie a annoncé jeudi que son cessez-le-feu unilatéral en Ukraine à l’occasion des célébrations du Jour de la Victoire du 9 mai entrera en vigueur à partir de minuit jeudi (21h00 GMT).

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que cette trêve sera observée jusqu’à dimanche, période durant laquelle Moscou suspendra toutes les hostilités sur la ligne de front ainsi que les frappes aériennes contre « les sites de déploiement et les infrastructures liées au complexe militaro-industriel et aux forces armées » ukrainiennes.

« Nous appelons la partie ukrainienne à suivre cet exemple », indique le communiqué, avertissant que la Russie « répondra de manière appropriée » en cas de violation du cessez-le-feu ou de tentative de frappe contre des zones peuplées et des installations situées dans les régions russes.

Le ministère a également réaffirmé que la Russie lancera une frappe de missiles « massive » contre le centre de Kiev si l’Ukraine perturbe les célébrations du Jour de la Victoire prévues samedi à Moscou.

« Nous avertissons une nouvelle fois les civils de Kyiv ainsi que les employés des missions diplomatiques étrangères de la nécessité de quitter rapidement la ville », ajoute le texte.

Lundi, le ministère russe de la Défense avait annoncé la mise en place de cette trêve les 8 et 9 mai à l’occasion des célébrations du Jour de la Victoire, espérant que l’Ukraine ferait de même.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani