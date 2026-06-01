UKMTO : Un cargo touché par un projectile « non identifié » au large de l'Irak, provoquant une « forte explosion » Aucune information n'était immédiatement disponible concernant d'éventuelles victimes

Un cargo a été frappé par un projectile non identifié dans le Golfe, au sud-est de l'Irak, provoquant une « forte explosion », a rapporté lundi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations).

Dans un avis de sécurité, l'UKMTO a précisé avoir reçu le signalement d'un incident impliquant un cargo qui transitait par le Golfe, à environ 40 milles nautiques au sud-est d'Oum Qasr, en Irak.

L'agence a indiqué que le navire avait été touché sur son flanc tribord par un « projectile inconnu », ce qui a déclenché une « forte explosion ».

L'UKMTO a ajouté qu'elle n'avait pas connaissance, au moment de la rédaction du rapport, d'un quelconque impact environnemental résultant de cet incident.

Aucune information n'était immédiatement disponible concernant d'éventuelles victimes, les dommages subis par le navire ou la nature du projectile.

L'agence a conclu en précisant que les autorités compétentes avaient ouvert une enquête sur cet incident.