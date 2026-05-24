« L’Europe continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour saisir cette opportunité en vue d’une solution diplomatique durable », a déclaré Ursula von der Leyen

UE : la Commission européenne salue les progrès vers un accord entre les États-Unis et l’Iran « L’Europe continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour saisir cette opportunité en vue d’une solution diplomatique durable », a déclaré Ursula von der Leyen

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué dimanche les progrès vers un possible accord entre les États-Unis et l’Iran, appelant à une désescalade des tensions dans la région.

« Je salue les progrès vers un accord entre les États-Unis et l’Iran. Nous avons besoin d’un accord qui désamorce réellement le conflit, rouvre le détroit d’Ormuz et garantisse une liberté totale de navigation sans péage », a-t-elle déclaré sur le réseau social américain X.

Elle a également rappelé que l’Iran « ne doit pas être autorisé à développer une arme nucléaire » et a appelé Téhéran à mettre fin à des actions jugées « déstabilisatrices dans la région, directement ou par l’intermédiaire de ses proxys, ainsi qu’à ses attaques injustifiées et répétées contre ses voisins ».

« L’Europe continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour saisir cette occasion en vue d’une solution diplomatique durable. Et pour contenir les répercussions de ce conflit, notamment sur les chaînes d’approvisionnement et les prix de l’énergie », a-t-elle ajouté.

Ces déclarations interviennent après que le président américain Donald Trump a indiqué qu’un accord avec l’Iran, visant à mettre fin au conflit et à rouvrir le détroit d’Ormuz, était « largement négocié » et en attente de finalisation.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir