UE-Israël : faute d'unanimité, les propositions de suspension de l'accord d'association bloquées

Mariem Njeh
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
Les États membres de l'Union européenne ne sont pas parvenus à un consensus mardi pour suspendre, totalement ou partiellement, l'accord d'association les liant à Israël, a annoncé la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.
S'exprimant lors d'un point presse à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, Kallas a indiqué que plusieurs pays avaient mis sur la table des propositions visant à suspendre cet accord bilatéral, ainsi qu'à imposer des restrictions commerciales sur les produits en provenance des colonies israéliennes. Face à eux, d'autres capitales ont exprimé leur opposition.
« Étant donné que la suspension de l'accord d'association requiert l'unanimité, le soutien nécessaire n'était pas réuni dans la salle », a expliqué la vice-présidente de la Commission européenne.
Des discussions appelées à se poursuivre
Concernant les autres mesures sur la table, soumises au vote à la majorité qualifiée, leur adoption reste suspendue à un changement d'attitude de certaines capitales. « Nous n'avons pas vu cela aujourd'hui, mais ces discussions vont se poursuivre », a précisé Kallas.
Ces mesures exigent que certains États « fassent évoluer leur position », a précisé Kaja Kallas. « Nous n'avons pas vu cela aujourd'hui, mais ces discussions vont se poursuivre », a-t-elle assuré, laissant la porte ouverte à de futures discussions entre les Vingt-Sept.
Les pays européens étaient divisés sur les relations commerciales avec Israël. L'Espagne et l'Irlande plaidant pour la suspension, tandis que d'autres, dont l'Allemagne, ont exprimé leur opposition à cette idée.