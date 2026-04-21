Outre la suspension de l'accord, d'autres sanctions ou mesures diplomatiques étaient également sur la table

UE-Israël : faute d'unanimité, les propositions de suspension de l'accord d'association bloquées Outre la suspension de l'accord, d'autres sanctions ou mesures diplomatiques étaient également sur la table

Les États membres de l'Union européenne ne sont pas parvenus à un consensus mardi pour suspendre, totalement ou partiellement, l'accord d'association les liant à Israël, a annoncé la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

S'exprimant lors d'un point presse à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, Kallas a indiqué que plusieurs pays avaient mis sur la table des propositions visant à suspendre cet accord bilatéral, ainsi qu'à imposer des restrictions commerciales sur les produits en provenance des colonies israéliennes. Face à eux, d'autres capitales ont exprimé leur opposition.

« Étant donné que la suspension de l'accord d'association requiert l'unanimité, le soutien nécessaire n'était pas réuni dans la salle », a expliqué la vice-présidente de la Commission européenne.

Des discussions appelées à se poursuivre

Concernant les autres mesures sur la table, soumises au vote à la majorité qualifiée, leur adoption reste suspendue à un changement d'attitude de certaines capitales. « Nous n'avons pas vu cela aujourd'hui, mais ces discussions vont se poursuivre », a précisé Kallas.

Ces mesures exigent que certains États « fassent évoluer leur position », a précisé Kaja Kallas. « Nous n'avons pas vu cela aujourd'hui, mais ces discussions vont se poursuivre », a-t-elle assuré, laissant la porte ouverte à de futures discussions entre les Vingt-Sept.

Les pays européens étaient divisés sur les relations commerciales avec Israël. L'Espagne et l'Irlande plaidant pour la suspension, tandis que d'autres, dont l'Allemagne, ont exprimé leur opposition à cette idée.