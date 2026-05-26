Le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que les conflits régionaux en cours jettent une ombre sur l’Aïd al-Adha et se dit convaincu que le peuple iranien surmontera cette période difficile

Türkiye : Recep Tayyip Erdogan réaffirme à l’Iran le soutien d’Ankara à la paix régionale Le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que les conflits régionaux en cours jettent une ombre sur l’Aïd al-Adha et se dit convaincu que le peuple iranien surmontera cette période difficile

AA / Istanbul / Asiye Yilmaz

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé mardi à son homologue iranien, Masoud Pezeshkian, qu’Ankara continuera de soutenir les efforts en faveur de la paix et de la stabilité à travers des négociations visant à résoudre les conflits régionaux.

Lors d’un entretien téléphonique, les deux dirigeants ont abordé les relations bilatérales ainsi que les développements régionaux et mondiaux, selon la Direction de la communication de la présidence turque.

« La Türkiye œuvre avec les pays frères pour garantir la paix et la stabilité dans la région et continuera d’apporter tout type de soutien afin que les négociations aboutissent à des résultats positifs », a déclaré Erdogan.

Au cours de l’entretien, le président turc a indiqué que les conflits en cours dans la région jetaient une ombre sur la fête musulmane de l’Aïd al-Adha célébrée cette semaine, tout en se disant convaincu que le peuple iranien surmontera cette période difficile et retrouvera sécurité et stabilité.

Erdogan a également adressé ses vœux de bonne fête de l’Aïd al-Adha à son homologue iranien.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani