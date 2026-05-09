Türkiye : l'architecture européenne restera « incomplète » sans la place qu'Ankara mérite, souligne Erdogan

Dans un message publié sur les réseaux sociaux par la présidence turc à l'occasion de la Journée de l'Europe, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rappelé que le 9 mai, anniversaire de la fondatrice déclaration Schuman, n'est pas qu'un simple symbole de l'Union européenne, mais l'expression concrète de la volonté de bâtir un avenir commun de paix, de coopération et de respect mutuel sur le continent.

Soulignant que les fondements de l'Union européenne, posés il y a 76 ans, sont mis à l'épreuve par des crises multidimensionnelles, Erdogan a plaidé pour un changement d'approche de la part de Bruxelles.

Les guerres, les crises politiques et les difficultés économiques mondiales « ont rendu indispensable pour l'Union européenne la poursuite de politiques plus inclusives et rassembleuses », a-t-il déclaré.

Rappelant le statut de pays candidat d'Ankara, le président turc a affirmé que son pays continue d'être un « élément essentiel et indispensable de ce processus ».

« Au stade actuel, il est clair qu'une architecture européenne dans laquelle la Türkiye ne prend pas la place qu'elle mérite restera incomplète et souffrira de faiblesses dans sa capacité à gérer les crises », a-t-il souligné.

« Le besoin que l'Union européenne a de la Türkiye est plus grand que le besoin que la Türkiye a de l'Union », a-t-il insisté, prédisant que cette nécessité « augmentera encore à l'avenir », affirme Erdogan.

Soulignant qu'en tant que la Türkiye, ils ont la volonté de faire progresser les relations avec l'Union européenne dans une approche gagnant-gagnant et avec une perspective de pleine adhésion, sur la base du principe du respect des engagements pris, Erdogan a ajouté dans son message : « Nous attendons de l'Union européenne qu'elle fasse également preuve de cette volonté sincère. Avec ces pensées, j'espère que la Journée de l'Europe du 9 mai sera l'occasion de favoriser la paix, la tranquillité et la solidarité dans notre géographie commune, et je félicite les peuples d'Europe, et en premier lieu nos citoyens, à l'occasion de la Journée de l'Europe. »

* Traduit du turc par Mariem Njeh