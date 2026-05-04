Des sources diplomatiques turques ont indiqué à Anadolu que les deux parties devraient discuter des relations bilatérales ainsi que des développements en Iran, à Gaza, au Liban et dans la région du Golfe

Türkiye/Koweït : Hakan Fidan reçoit son homologue koweïtien à Ankara Des sources diplomatiques turques ont indiqué à Anadolu que les deux parties devraient discuter des relations bilatérales ainsi que des développements en Iran, à Gaza, au Liban et dans la région du Golfe

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a reçu lundi son homologue koweïtien Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah dans la capitale Ankara.

C’est ce qui ressort d’une publication du ministère turc des Affaires étrangères sur la plateforme turque « NSosyal ».

Dimanche, des sources diplomatiques turques avaient indiqué à Anadolu que les deux parties devraient discuter des relations bilatérales ainsi que des développements en Iran, à Gaza, au Liban et dans la région du Golfe.

Relations turco-koweïtiennes

Les relations multidimensionnelles entre la Türkiye et le Koweït se renforcent à travers de nouveaux domaines de coopération, tandis que les deux pays maintiennent une coordination étroite sur les questions régionales et internationales.

Les deux pays visent à porter le volume des échanges commerciaux, qui a dépassé 1 milliard de dollars à la fin de l’année 2025, à 5 milliards de dollars.

Le commerce bilatéral et les investissements réciproques devraient gagner l’élan souhaité avec l’émergence d’un consensus autour des négociations en cours concernant un accord de libre-échange entre la Conseil de coopération du Golfe et la Türkiye.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani