Le président turc appelle à un cessez-le-feu et à une pression accrue sur Israël lors d’un échange avec la présidente de la Commission européenne

Türkiye : Erdogan souligne l’importance stratégique des relations Türkiye–UE lors d’un échange avec Von der Leyen Le président turc appelle à un cessez-le-feu et à une pression accrue sur Israël lors d’un échange avec la présidente de la Commission européenne

AA / Ankara / Dilhan Turker Yildiz

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, s’est entretenu mardi par téléphone avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen. Selon une déclaration publiée sur le compte NSosyal de la Présidence de la République, les relations Türkiye–Union européenne ainsi que les évolutions régionales et internationales ont été abordées lors de cet échange.

Au cours de la conversation, le président Erdogan a indiqué que la Türkiye poursuivait ses efforts pour maintenir le cessez-le-feu et parvenir à la paix dans le contexte des conflits dans la région, soulignant la nécessité d’une réouverture rapide du détroit d’Ormuz.

Il a également affirmé qu’Israël souhaitait la poursuite des tensions dans la région et continue de violer le droit international, y compris par des actes qualifiés de piraterie, appelant à renforcer la pression internationale sur Israël.

Évoquant les relations entre la Türkiye et l’Union européenne, le président Erdogan a déclaré que les tensions régionales renforcent une nouvelle fois l’importance stratégique de ces relations. Il a souligné que la participation de la Türkiye aux initiatives européennes en matière de sécurité serait bénéfique, plaidé pour la modernisation de l’union douanière et insisté sur la nécessité de développer la coopération dans tous les domaines.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani