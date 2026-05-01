Le président américain affirme que Washington relèvera à 25 % les taxes sur les véhicules européens, accusant l’UE de ne pas respecter l’accord commercial conclu

Trump veut porter à 25 % les droits de douane sur les voitures et camions importés de l’UE dès la semaine prochaine Le président américain affirme que Washington relèvera à 25 % les taxes sur les véhicules européens, accusant l’UE de ne pas respecter l’accord commercial conclu

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que Washington porterait à 25 % les droits de douane sur les voitures et camions importés de l’Union européenne à compter de la semaine prochaine, accusant le bloc de ne pas respecter un accord commercial précédemment conclu.

« Je suis heureux d’annoncer que, compte tenu du fait que l’Union européenne ne respecte pas notre accord commercial pleinement conclu, j’augmenterai la semaine prochaine les droits de douane appliqués à l’Union européenne sur les voitures et camions entrant aux États-Unis », a écrit Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme de réseau social Truth Social.

Il a ajouté que les véhicules fabriqués aux États-Unis ne seraient pas concernés par ces taxes, appelant les constructeurs automobiles étrangers à transférer leur production sur le sol américain.

« Il est parfaitement entendu et convenu que, s’ils produisent des voitures et camions dans des usines aux États-Unis, il n’y aura AUCUN DROIT DE DOUANE », a-t-il affirmé.

Le président américain a également soutenu que plus de 100 milliards de dollars sont actuellement investis dans de nouvelles usines automobiles et de poids lourds à travers le pays, qualifiant ce niveau d’investissement de record pour le secteur.

« On n’a jamais rien vu de tel dans ce qui se passe aujourd’hui en Amérique ! », a-t-il conclu.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani