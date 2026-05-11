- Téhéran avait remis sa réponse au médiateur pakistanais concernant le projet proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre

Trump rejette la réponse iranienne à sa proposition pour mettre fin à la guerre - Téhéran avait remis sa réponse au médiateur pakistanais concernant le projet proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre

Le Président américain Donald Trump a qualifié dimanche la réponse iranienne à sa proposition pour mettre fin à la guerre de « complètement inacceptable », quelques heures seulement après que Téhéran ait remis sa réaction au médiateur pakistanais.

Trump a exprimé son rejet dans un message publié sur sa plateforme « Truth Social ». « Je viens de lire la réponse, elle ne m'a pas plu du tout, c'est complètement inacceptable », a écrit le Président américain.

L'agence de presse officielle iranienne « IRNA » avait annoncé que Téhéran a remis sa réponse au médiateur pakistanais concernant le projet proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Selon l'agence, la phase actuelle se concentrera sur la question de la fin de la guerre dans la région.

Cette livraison de la réponse iranienne intervient dans un contexte d'escalade sécuritaire régionale.

Les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre contre l'Iran le 28 février. Téhéran a riposté en lançant des attaques contre Israël et contre ce qu'elle a affirmé être des sites et des intérêts américains dans les pays de la région.

Washington et Téhéran ont annoncé le 8 avril une trêve temporaire sous médiation pakistanaise. Le 11 avril, le Pakistan a accueilli un cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, mais les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour mettre fin à la guerre. Par la suite, le Président Trump a annoncé la prolongation de la trêve pour une durée indéterminée.

