Le président américain affirme que les frappes menées dans la nuit contre des milices soutenues par l'Iran en Irak ont été « coordonnées » avec le gouvernement irakien

Trump promet de frapper l'Iran « durement » tout en poursuivant les discussions Le président américain affirme que les frappes menées dans la nuit contre des milices soutenues par l'Iran en Irak ont été « coordonnées » avec le gouvernement irakien

AA / Istanbul

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis frapperaient l'Iran « durement » en représailles aux attaques menées par Téhéran contre les forces américaines en Jordanie.

Lors d'un entretien téléphonique accordé à Fox News, Donald Trump a affirmé que les frappes américaines menées dans la nuit contre des milices soutenues par l'Iran en Irak avaient été « coordonnées » avec le gouvernement irakien.

Évoquant l'attaque iranienne contre la Jordanie, le président américain a déclaré : « Nous allons les frapper durement », ajoutant que « les Iraniens vont subir une sévère correction ».

Concernant les négociations en vue d'un accord de paix avec l'Iran, Donald Trump a indiqué : « Nous allons les laisser poursuivre les discussions. »

Plus tôt cette semaine, le président américain avait affirmé que Washington menait des « discussions positives » avec Téhéran et qu'il existait « de bonnes chances » de parvenir à un accord, tout en avertissant que les opérations militaires pourraient reprendre si les négociations échouaient.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore