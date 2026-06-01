Le président américain assure vouloir maintenir le blocus naval, qu’il décrit comme « une barrière d’acier », si Téhéran suspend les échanges diplomatiques.

Trump prône le silence après des informations sur la suspension des discussions entre Washington et Téhéran Le président américain assure vouloir maintenir le blocus naval, qu’il décrit comme « une barrière d’acier », si Téhéran suspend les échanges diplomatiques.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il accueillerait favorablement une suspension des échanges avec l’Iran si Téhéran décidait d’interrompre les pourparlers indirects menés avec Washington.

« Je pense que nous avons trop parlé, pour être honnête. Un peu de silence ferait du bien », a-t-il affirmé dans un entretien accordé à NBC News.

Donald Trump a toutefois précisé qu’une interruption du dialogue ne signifierait pas nécessairement une reprise immédiate des frappes. Il a néanmoins assuré vouloir maintenir le blocus, qu’il a décrit comme « une barrière d’acier ».

Le président américain a également indiqué qu’il pouvait attendre « aussi longtemps qu’ils le souhaitent », estimant que l’Iran « perd une fortune » sous le poids des restrictions actuelles.

Ces déclarations interviennent après des informations de l’agence semi-officielle iranienne Tasnim selon lesquelles Téhéran a suspendu les échanges menés par l’intermédiaire de médiateurs afin de protester contre les attaques israéliennes au Liban.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme