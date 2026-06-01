Trump prône le silence après des informations sur la suspension des discussions entre Washington et Téhéran

Muhammed Yasin Güngör
01 Juin 2026•Mise à jour: 01 Juin 2026
Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il accueillerait favorablement une suspension des échanges avec l’Iran si Téhéran décidait d’interrompre les pourparlers indirects menés avec Washington.
« Je pense que nous avons trop parlé, pour être honnête. Un peu de silence ferait du bien », a-t-il affirmé dans un entretien accordé à NBC News.
Donald Trump a toutefois précisé qu’une interruption du dialogue ne signifierait pas nécessairement une reprise immédiate des frappes. Il a néanmoins assuré vouloir maintenir le blocus, qu’il a décrit comme « une barrière d’acier ».
Le président américain a également indiqué qu’il pouvait attendre « aussi longtemps qu’ils le souhaitent », estimant que l’Iran « perd une fortune » sous le poids des restrictions actuelles.
Ces déclarations interviennent après des informations de l’agence semi-officielle iranienne Tasnim selon lesquelles Téhéran a suspendu les échanges menés par l’intermédiaire de médiateurs afin de protester contre les attaques israéliennes au Liban.
* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme