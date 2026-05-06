Tout en s'abstenant de commenter le contenu exact des discussions, le président américain a avancé que l'Iran avait accepté de renoncer à l'arme nucléaire

Trump : « Nous avons eu des discussions très productives (avec l'Iran) au cours des dernières 24 heures » Tout en s'abstenant de commenter le contenu exact des discussions, le président américain a avancé que l'Iran avait accepté de renoncer à l'arme nucléaire

AA / Washington / Hakan Copur

Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que l'Iran souhaitait vivement conclure un accord avec Washington, déclarant : « Nous avons eu des discussions très productives (avec l'Iran) au cours des dernières 24 heures et il est très probable que nous parvenions à un accord. »

Le président américain a répondu aux questions des journalistes concernant le dossier iranien lors d'un événement organisé à la Maison Blanche en l'honneur de champions de sports de combat.



Tout en s'abstenant de commenter le contenu exact des discussions, le président américain a avancé que l'Iran avait accepté de renoncer à l'arme nucléaire : « L'Iran ne peut pas posséder et ne possédera pas d'arme nucléaire, c'est d'ailleurs un point qu'ils ont accepté, au même titre que d'autres éléments. »

Trump a également soutenu que son administration avait largement « éliminé » la capacité militaire et politique de l'Iran, notant que plusieurs dirigeants iraniens avaient été tués et que les négociations se poursuivaient désormais avec de nouveaux responsables.

Interrogé par un journaliste sur l'échéance de ces négociations (« Quelle est la date butoir pour cet accord ? »), Donald Trump a répondu : « Cela [l'accord] va se faire, il n'y a pas de date butoir. »

* Traduit du turc par Mariem Njeh