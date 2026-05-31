Trump nomme l'ambassadeur des États-Unis en Türkiye, Tom Barrack, envoyé spécial présidentiel pour la Syrie et l'Irak Tom Barrack conservera ses fonctions d'ambassadeur à Ankara tout en assumant ses nouvelles responsabilités d'envoyé double

Tom Barrack, l'ambassadeur des États-Unis en Türkiye, exercera également les fonctions d'envoyé spécial présidentiel pour la Syrie et l'Irak, a annoncé dimanche le président américain Donald Trump.

Trump a déclaré que Washington intensifiait son engagement stratégique auprès de la Syrie et de l'Irak. « Notre relation avec eux continue de se développer », a-t-il écrit sur sa plateforme de réseau social Truth Social.

« Tom restera ambassadeur en Türkiye et agira avec le plein soutien du département d'État des États-Unis », a précisé Trump, saluant les performances de Barrack et exprimant sa gratitude pour sa « volonté continue » de servir.

Proche de longue date de Trump, Barrack a été confirmé au poste d'ambassadeur en Türkiye en 2025.

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré vendredi que Barrack maintiendrait un rôle diplomatique central dans la gestion de la politique envers la Syrie et l'Irak après l'expiration de son mandat officiel d'envoyé spécial pour la Syrie. Il a ajouté plus tard, samedi, que Barrack resterait « un interlocuteur central pour la Syrie, et une figure de confiance clé pour l'Irak ».

La Syrie traverse une phase de transition post-Assad à la suite de la chute du gouvernement de Bachar al-Assad fin 2024, tandis que l'Irak continue de naviguer dans des relations complexes avec Washington sur fond de conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.