Le président américain affirme que l’Iran « n’arrive pas à se ressaisir » sur un accord non nucléaire

Trump menace l’Iran : « fini d'être gentil », Téhéran doit « devenir intelligent rapidement » Le président américain affirme que l’Iran « n’arrive pas à se ressaisir » sur un accord non nucléaire

Le président américain Donald Trump a exhorté mercredi l’Iran à « devenir intelligent rapidement » concernant un accord avec Washington, déclarant : « fini d'être gentil »

« L’Iran n’arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment signer un accord non nucléaire. Ils feraient mieux de devenir intelligents rapidement », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Fait notable, cette publication était accompagnée d’une image montrant le président américain vêtu d’un costume noir et de lunettes de soleil, tenant une arme à feu, sur fond d’explosions dans un paysage iranien.

Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran le 28 février, poussant Téhéran à riposter par des frappes visant ce qu’il a qualifié d’intérêts américains dans l’ensemble de la région, notamment dans plusieurs pays du Golfe.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, avant l’ouverture de pourparlers organisés à Islamabad les 11 et 12 avril. Ces négociations se sont toutefois achevées sans accord.

Donald Trump avait ensuite indiqué que la trêve avait été prolongée à la demande du Pakistan dans l’attente d’une proposition iranienne.

Lundi, il avait également signalé qu’il était peu probable qu’il accepte la dernière proposition de Téhéran visant à mettre fin à la guerre, après que l’Iran eut suggéré un plan prévoyant la réouverture du détroit d’Ormuz tout en renvoyant à plus tard les discussions sur son programme nucléaire.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani