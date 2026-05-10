- Le président affirme que le site des matériaux nucléaires iraniens est « très bien surveillé », avertissant qu’une action militaire serait menée si quelqu’un tentait d’y accéder

Trump menace de “les faire exploser” si le site d’uranium iranien est approché - Le président affirme que le site des matériaux nucléaires iraniens est « très bien surveillé », avertissant qu’une action militaire serait menée si quelqu’un tentait d’y accéder

Les États-Unis surveillent « de très près » le site où seraient stockés des matériaux nucléaires iraniens, a déclaré le président américain Donald Trump dans des propos rendus publics dimanche. Il a menacé de recourir à une action militaire contre toute personne qui tenterait d’y accéder.

Dans une interview réalisée plus tôt cette semaine avec la journaliste Sharyl Attkisson, Donald Trump a affirmé que les forces américaines pourraient s’emparer de ces matériaux « à un moment donné ».

« Nous les récupérerons à un moment donné. Quand nous le voudrons. Nous surveillons cela », a-t-il déclaré.

Évoquant les capacités de surveillance américaines, notamment liées à la Space Force, il a ajouté que les systèmes en place permettent d’identifier immédiatement toute intrusion, avec des données précises sur les individus concernés.

« Si quelqu’un s’approche du site, nous le saurons et nous les ferons sauter », a-t-il menacé.

Donald Trump a également affirmé que les frappes menées dans le cadre du conflit avec l’Iran, débuté le 28 février selon lui, auraient déjà visé environ 70 % des objectifs fixés. Il estime que la reconstruction des zones touchées pourrait prendre une vingtaine d’années.

Selon lui, l’Iran a été affaibli mais pas totalement neutralisé, et il a insisté sur la nécessité d’empêcher Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire, qualifiant le régime de « dangereux ».

Parallèlement, l’Iran a transmis dimanche sa réponse à une nouvelle proposition américaine visant à mettre fin au conflit, via des médiateurs pakistanais. Le conflit est actuellement en pause, tandis que des efforts diplomatiques se poursuivent pour garantir la sécurité du détroit d’Hormuz et éviter une reprise des hostilités.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir