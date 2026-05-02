- « Les hostilités qui ont débuté le 28 février 2026 ont pris fin », écrit séparément le président américain au président de la Chambre Mike Johnson et au sénateur Charles Grassley

Trump informe le Congrès que les hostilités avec l’Iran « ont pris fin » - « Les hostilités qui ont débuté le 28 février 2026 ont pris fin », écrit séparément le président américain au président de la Chambre Mike Johnson et au sénateur Charles Grassley

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a informé vendredi le Congrès de la fin des hostilités avec l’Iran, à la suite d’un cessez-le-feu observé depuis début avril.

« Le 7 avril 2026, j’ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Ce cessez-le-feu a depuis été prolongé. Aucun échange de tirs n’a eu lieu entre les forces américaines et l’Iran depuis le 7 avril 2026. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 ont pris fin », a écrit Trump dans deux lettres distinctes adressées au président de la Chambre des représentants Mike Johnson et au sénateur Chuck Grassley.

Vendredi marque le 60e jour depuis que Trump a officiellement notifié au Congrès l’engagement militaire américain.

En vertu de la" War Powers Resolution", le président américain est tenu de solliciter l’autorisation du Congrès pour poursuivre des hostilités au-delà de 60 jours.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani