La levée des sanctions restantes contre la Syrie représenterait une étape fondamentale pour permettre la reprise économique et la reconstruction, a déclaré le président syrien à son homologue américain

Trump et al-Charaa discutent de la levée des sanctions et de la reconstruction de la Syrie La levée des sanctions restantes contre la Syrie représenterait une étape fondamentale pour permettre la reprise économique et la reconstruction, a déclaré le président syrien à son homologue américain

Le président américain Donald Trump et le président syrien Ahmad al-Charaa ont discuté des efforts visant à soutenir le relèvement de la Syrie, sa reconstruction et la stabilité régionale lors d'un entretien téléphonique, a annoncé la présidence syrienne.

Ahmad al-Charaa a indiqué à Donald Trump que la levée des sanctions restantes contre la Syrie représenterait une étape fondamentale pour permettre la reprise économique et la reconstruction du pays, selon un communiqué de la présidence syrienne.

De son côté, Trump a souligné l'importance de préserver la stabilité et de soutenir les efforts de relèvement et de reconstruction de la Syrie, précise le document.

Le président américain a également insisté sur la nécessité de privilégier la diplomatie et le dialogue afin de renforcer la sécurité et la paix régionales, et de prévenir toute nouvelle escalade dans la région, d'après le communiqué.

Les deux dirigeants ont par ailleurs échangé sur les efforts en cours pour soutenir le relèvement de la Syrie et ont passé en revue les développements régionaux au cours de cet appel.