Trump envisage un possible accord avec l'Iran d'ici "une semaine" (médias)

06 Mai 2026•Mise à jour: 06 Mai 2026
AA / Washington / Diyar Guldogan
Le président Donald Trump estime qu'un accord potentiel avec l'Iran pourrait être finalisé d'ici "une semaine", a déclaré mercredi Bret Baier de Fox News.
"J'ai eu un entretien téléphonique avec le président il y a peu de temps, et il est optimiste au sujet de cet accord, de ce protocole d'entente, il pense que cela va mener à quelque chose."
"Il est prudemment optimiste, devrais-je dire... Je lui ai demandé quel serait le délai, il l'estime à une semaine pour que tout soit bouclé", a déclaré Baier lors d'une émission d'information en direct.
* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh