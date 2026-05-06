Le président américain est "prudemment optimiste (..) Je lui ai demandé quel serait le délai, il l'estime à une semaine pour que tout soit bouclé", déclare le journaliste de Fox News

Trump envisage un possible accord avec l'Iran d'ici "une semaine" (médias) Le président américain est "prudemment optimiste (..) Je lui ai demandé quel serait le délai, il l'estime à une semaine pour que tout soit bouclé", déclare le journaliste de Fox News

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président Donald Trump estime qu'un accord potentiel avec l'Iran pourrait être finalisé d'ici "une semaine", a déclaré mercredi Bret Baier de Fox News.

"J'ai eu un entretien téléphonique avec le président il y a peu de temps, et il est optimiste au sujet de cet accord, de ce protocole d'entente, il pense que cela va mener à quelque chose."

"Il est prudemment optimiste, devrais-je dire... Je lui ai demandé quel serait le délai, il l'estime à une semaine pour que tout soit bouclé", a déclaré Baier lors d'une émission d'information en direct.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh