Trump donne à l’UE jusqu’au 4 juillet pour respecter l’accord commercial

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a averti jeudi l’Union européenne qu’elle devait supprimer ses droits de douane d’ici au 4 juillet, date du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, faute de quoi elle s’exposerait à un relèvement significatif des barrières commerciales.

« J’ai attendu patiemment que l’UE respecte sa part de l’accord commercial historique conclu à Turnberry, en Écosse, le plus grand accord commercial jamais signé », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social après un entretien téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Il a affirmé qu’un engagement avait été pris dans le cadre de cet accord visant à ramener les droits de douane à zéro, une promesse qui, selon lui, n’a toujours pas été tenue.

Le président américain a indiqué avoir accordé aux dirigeants européens jusqu’au 4 juillet 2026 pour se conformer à l’accord. À défaut, Trump a menacé de porter les droits de douane américains à des « niveaux beaucoup plus élevés ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani