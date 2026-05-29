Trump doit statuer sur l’approbation finale d’un accord proposé avec l’Iran

AA/Washington/ Ahmet Salih Alacaci

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il devait rencontrer des responsables à la Maison Blanche afin de prendre une « décision finale » sur un projet d’accord visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran.

Dans un message publié sur les résaux sociaux, Donald Trump a détaillé plusieurs éléments inclus dans la proposition, notamment l’engagement de l’Iran à ne jamais obtenir l’arme nucléaire et la réouverture du détroit d’Ormuz au trafic commercial sans restriction.

« Je vais maintenant me rendre à la salle de situation pour prendre une décision finale », a-t-il écrit.

Le président a indiqué que l’Iran devrait retirer les mines restantes dans cette voie maritime stratégique, tandis que les États-Unis lèveraient leur blocus naval sur les navires entrant ou sortant des ports iraniens.

Il a également affirmé que du matériel nucléaire hautement enrichi, enfoui dans des installations visées par des frappes américaines l’année dernière, serait déterré et détruit par les États-Unis en coordination avec l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique.

« Aucun argent ne sera échangé, jusqu’à nouvel ordre », a-t-il ajouté, évoquant les fonds iraniens gelés aux États-Unis. « D’autres éléments, de moindre importance, ont été acceptés. »

Ces déclarations interviennent alors que des responsables américains évoquaient la veille un accord proche sur une prolongation de cessez-le-feu de 60 jours et un cadre de négociation sur le programme nucléaire iranien.

Le vice-président JD Vance a indiqué jeudi que Washington et Téhéran étaient « très proches » de signer un protocole d’accord, tout en soulignant que plusieurs points restaient en discussion.

Selon des informations rapportées par Axios et confirmées à Anadolu par des sources américaines, le projet prévoit notamment de maintenir le détroit d’Ormuz ouvert au commerce, de retirer les mines, et d’engager des négociations sur l’enrichissement de l’uranium et les stocks iraniens.

Le texte évoque également des discussions sur un allègement des sanctions et la libération de fonds iraniens gelés dans le cadre de négociations plus larges sur le nucléaire.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir