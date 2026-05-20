« Quand ils signeront un accord, nous pourrons reconstruire cet endroit et en faire un pays vraiment bon pour son peuple », déclare le président américain

Trump déclare qu'il n'allègera pas les sanctions contre l'Iran avant la conclusion d'un accord « Quand ils signeront un accord, nous pourrons reconstruire cet endroit et en faire un pays vraiment bon pour son peuple », déclare le président américain

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'approuverait aucun effort visant à alléger les sanctions contre l'Iran tant qu'un accord pour mettre fin de manière permanente à la guerre contre Téhéran ne serait pas finalisé.

« Je n'accorderai aucun allègement tant qu'ils n'auront pas signé d'accord. Quand ils signeront un accord, nous pourrons reconstruire cet endroit et en faire un pays vraiment bon pour son peuple, mais non, nous n'avons rien offert », a-t-il déclaré aux journalistes sur la base interarmées d'Andrews (Joint Base Andrews).

Plus tôt mercredi, Trump a déclaré que les négociations en étaient à leurs « étapes finales », mais a insisté sur le fait qu'il n'était « pas pressé » de les terminer.

« Je me demande simplement s'ils ont à cœur ou non le bien de leur peuple, car certaines des choses qu'ils font signifient pour moi qu'ils n'ont pas à cœur le bien du peuple, et ils doivent avoir à cœur le bien du peuple. Il y a beaucoup de colère actuellement en Iran, parce que les gens vivent si mal », a-t-il affirmé.

Plus tôt mercredi, le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, est arrivé à Téhéran pour sa deuxième visite en Iran en moins d'une semaine, a rapporté le radiodiffuseur d'État iranien IRIB. Après son arrivée, Naqvi a rencontré son homologue iranien Eskandar Momeni au ministère de l'Intérieur.

Le Pakistan a joué un rôle clé dans les efforts de médiation visant à mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les tensions régionales ont explosé le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, poussant l'Iran à riposter par des salves de drones et de missiles qui ont frappé des cibles à travers la région alors que Téhéran fermait le détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n'ont pas réussi à produire un accord durable. Trump a par la suite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou en provenance des ports iraniens par cette voie navigable stratégique.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il était sur la « même longueur d'onde concernant l'Iran » que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Trump a répondu succinctement : « Ouais. »

« Il fera tout ce que je veux qu'il fasse. C'est un homme très, très bien », a déclaré Trump.

Plus tard, s'adressant aux diplômés de l'Académie des garde-côtes (Coast Guard Academy) dans le Connecticut, Trump a réitéré ses affirmations selon lesquelles il avait décimé l'armée iranienne, ajoutant : « La seule question est de savoir si nous y allons pour en finir, ou s'ils vont signer un document ? Voyons ce qui va se passer. »

« Nous les avons frappés très durement. Nous devrons peut-être les frapper encore plus fort, mais peut-être pas. Nous n'allons pas laisser l'Iran se doter d'une arme nucléaire et faire exploser tout le Moyen-Orient, Israël », a-t-il déclaré.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh