- Le président américain déclare avoir ordonné à l'armée américaine de "se tenir prête" pour une "attaque totale et à grande échelle" contre l'Iran, si "un accord acceptable n'est pas trouvé"

Trump déclare que les États-Unis repoussent une attaque prévue mardi contre l'Iran - Le président américain déclare avoir ordonné à l'armée américaine de "se tenir prête" pour une "attaque totale et à grande échelle" contre l'Iran, si "un accord acceptable n'est pas trouvé"

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis avaient reporté une frappe militaire contre l'Iran initialement prévue pour mardi, suite aux appels directs des dirigeants du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU).

"Il m'a été demandé par l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane Al Saoud, et le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, de suspendre notre attaque militaire prévue contre la République islamique d'Iran, qui était programmée pour demain", a indiqué Trump sur sa plateforme de réseau social Truth Social.

Trump a précisé que, par "respect" pour les dirigeants du Golfe, il avait ordonné au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, au chef d'état-major des armées, le général Daniel Caine, ainsi qu'aux commandants militaires américains de suspendre pour l'instant l'opération prévue.

Il a toutefois ajouté avoir donné l'ordre aux hauts responsables de la défense et de l'armée de "se tenir prêts à lancer une attaque totale et à grande échelle contre l'Iran, à tout instant, dans le cas où un accord acceptable ne serait pas trouvé".

Les hostilités dans la région se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a mené des frappes de représailles contre Israël et d'autres pays de la région abritant des actifs américains.



* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh