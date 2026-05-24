Les relations américano-iraniennes deviennent « beaucoup plus professionnelles et productives », déclare Trump, avertissant que Téhéran ne doit pas développer d'arme nucléaire

Trump déclare que le blocus sera maintenu jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu Les relations américano-iraniennes deviennent « beaucoup plus professionnelles et productives », déclare Trump, avertissant que Téhéran ne doit pas développer d'arme nucléaire

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les négociations avec l'Iran sont « ordonnées et constructives » et a promis que le blocus resterait en place jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu.

« Le blocus restera pleinement en vigueur et effectif jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé. Les deux parties doivent prendre leur temps et faire les choses correctement. Il ne peut y avoir aucune erreur ! », a déclaré Trump dans une publication sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social.

Il a également déclaré que les relations entre les États-Unis et l'Iran deviennent « beaucoup plus professionnelles et productives », tout en avertissant que Téhéran ne doit pas développer ou acquérir une arme nucléaire.

Trump a en outre remercié les pays du Moyen-Orient pour leur « soutien et coopération », affirmant que l'engagement serait renforcé par une participation plus large aux Accords d'Abraham, et a suggéré que l'Iran pourrait un jour rejoindre ce cadre.

Il a critiqué l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, le qualifiant de « l'un des pires accords jamais conclus », et a de nouveau blâmé l'administration de l'ancien président Barack Obama pour ce qu'il a décrit comme un accord défectueux qui a ouvert la voie au développement d'armes nucléaires.

Trump a déclaré que les négociations actuelles avec l'Iran sont « bien meilleures » et s'inscrivent dans une approche plus efficace, insistant sur le fait que le processus en cours empêchera Téhéran d'obtenir des armes nucléaires.