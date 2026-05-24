Trump déclare que l'accord avec l'Iran « a été en grande partie négocié, sous réserve de finalisation »

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre entre les deux nations « a été en grande partie négocié, sous réserve de finalisation ».

« Un Accord a été en grande partie négocié, sous réserve de finalisation entre les États-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran, et les divers autres pays », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

Trump a précisé avoir discuté de ce futur accord avec plusieurs dirigeants régionaux lors d'un « très bon entretien ». Il a également indiqué avoir eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Les aspects et détails finaux de l'Accord sont actuellement en cours de discussion, et seront annoncés sous peu. En plus de nombreux autres éléments de l'Accord, le détroit d'Ormuz sera ouvert », a-t-il déclaré.

Les États-Unis et l'Iran négocient des propositions et des contre-propositions par l'intermédiaire d'Islamabad concernant la réouverture du détroit d'Ormuz, la réponse aux préoccupations liées au programme nucléaire de Téhéran et l'allègement des sanctions.

