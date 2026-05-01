"Ils estiment que c’est acceptable que l’Iran possède une arme nucléaire. Quiconque pense que c’est acceptable ... n’est pas très intelligent", déclare le président américain

Trump déclare qu’il n’est « pas content » de l’Italie et de l’Espagne au sujet de l’Iran "Ils estiment que c’est acceptable que l’Iran possède une arme nucléaire. Quiconque pense que c’est acceptable ... n’est pas très intelligent", déclare le président américain

AA / Washington / Michael Hernandez

Le président Donald Trump a exprimé vendredi son mécontentement envers l’Italie et l’Espagne alors que le fossé entre les alliés de l’OTAN se creuse au milieu de la guerre, au point mort, menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

« Je ne suis pas content de l’Italie, et je ne suis pas content de l’Espagne. Ils estiment que c’est acceptable que l’Iran possède une arme nucléaire. Quiconque pense que c’est acceptable que l’Iran possède une arme nucléaire n’est pas très intelligent, et ce sera une chose terrible à l’avenir si jamais on leur permet d’avoir une arme nucléaire », a déclaré le président américain en quittant la Maison-Blanche.

Ces propos interviennent un jour après que Trump a déclaré qu’il pourrait retirer les forces américaines d’Italie et d’Espagne. Trump a insisté sur le fait que lorsque les États-Unis « avaient besoin d’eux, ils n’étaient pas là », faisant allusion à sa guerre contre l’Iran, ajoutant : « Il faut s’en souvenir. »

« Je le ferai probablement. Pourquoi ne le ferais-je pas ? Vous savez, regardez, pourquoi ne le ferais-je pas ? L’Italie ne nous a été d’aucune aide, et l’Espagne a été horrible, absolument horrible », a déclaré le président américain aux journalistes dans le Bureau ovale.

« C’est l’OTAN. Ce n’est même pas le fait qu’ils soient mauvais. C’est une chose s’ils le disaient poliment, ou s’ils disaient : ‘D’accord, nous aiderons, mais l’aide est un peu lente.’ Mais le niveau… et nous les aidons avec l’Ukraine. Vous savez, ils ont fait un désordre en Ukraine, un désordre total, et nous les avons aidés avec l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Mercredi, Trump a déclaré que son administration « étudiait et examinait la possible réduction des troupes en Allemagne, avec une décision à prendre dans un court délai ». Il n’a pas fourni plus de détails.

Ses remarques interviennent après que le chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué lundi les États-Unis pour leur manque de « stratégie de sortie » dans la guerre contre l’Iran, affirmant que Washington était « humilié » par l’Iran lors des discussions en cours.

Ces propos ont provoqué une vive réplique de Trump, qui a déclaré mardi que Merz « ne sait pas de quoi il parle » et l’a accusé de croire qu’il était « acceptable que l’Iran possède une arme nucléaire ».

« Je fais quelque chose avec l’Iran en ce moment que d’autres nations ou présidents auraient dû faire il y a longtemps », a déclaré Trump. « Pas étonnant que l’Allemagne s’en sorte si mal, tant économiquement qu’autrement. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz