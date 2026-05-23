Trump déclare être à « 50-50 » sur un accord avec l'Iran ou des frappes, décision d'ici dimanche : médias

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi à Axios qu'il est à « 50-50 » sur la question d'accepter un accord avec l'Iran ou de reprendre les frappes, ajoutant qu'il déciderait probablement d'ici dimanche de reprendre ou non la guerre.

Trump a déclaré qu'il y avait un « solide 50/50 » quant à savoir s'il serait capable de conclure un « bon » accord ou sinon de les « réduire en miettes ».

Il a indiqué qu'il rencontrerait Steve Witkoff et Jared Kushner plus tard dans la journée de samedi pour discuter de la dernière réponse de l'Iran.

Le vice-président JD Vance devrait également se joindre à eux. « Je pense que l'une de ces deux choses se produira : soit je les frappe plus fort qu'ils ne l'ont jamais été, soit nous allons signer un accord qui est bon », a déclaré Trump.

Il a affirmé que « certaines personnes préféreraient de loin avoir un accord et d'autres préféreraient reprendre la guerre », rejetant l'idée que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soit « inquiet » au sujet des négociations.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, entraînant la fermeture de facto du détroit d’Ormuz.

Les combats ont cessé le 8 avril après que le Pakistan a obtenu un cessez-le-feu, mais les discussions ultérieures à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment.

Depuis, les deux parties ont continué à échanger des propositions et contre-propositions afin de reprendre des pourparlers directs et mettre fin au conflit.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh