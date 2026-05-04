Trump annonce que les États-Unis vont aider à escorter des navires neutres hors du détroit d’Ormuz à partir de lundi

AA/Istanbul/Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis commenceraient, à partir de lundi matin (heure du Moyen-Orient), à escorter des navires étrangers neutres afin de les faire sortir en toute sécurité du détroit d’Ormuz. Il a présenté cette initiative comme un « geste humanitaire » en faveur de pays pris dans un conflit auquel ils ne sont pas partie prenante.

Donald Trump a affirmé que des navires de plusieurs pays avaient sollicité l’aide américaine après s’être retrouvés bloqués dans cette voie maritime stratégique. Il a indiqué avoir demandé à ses représentants d’informer ces États que les États-Unis déploieraient leurs « meilleurs efforts » pour guider les navires et leurs équipages hors du passage restreint. Les bâtiments concernés ne seraient pas autorisés à revenir dans la zone tant que celle-ci ne serait pas jugée sûre pour la navigation.

Le président américain a nommé cette opération « Project Freedom », expliquant que plusieurs navires en détresse manquaient de vivres et de fournitures essentielles pour maintenir les équipages dans de bonnes conditions.

« Le mouvement des navires vise simplement à libérer des personnes, des entreprises et des pays qui n’ont absolument rien fait de mal — ils sont victimes des circonstances », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette initiative servait « le bien de l’Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis », avertissant que toute entrave à cette opération humanitaire « devrait être traitée avec fermeté ».

Donald Trump a également indiqué que ses représentants menaient des discussions « très positives » avec l’Iran, estimant qu’elles pourraient « déboucher sur quelque chose de très positif pour tous ».

Téhéran n’a pas réagi immédiatement à cette annonce.

Cette déclaration intervient alors que Donald Trump a affirmé à la chaîne israélienne Kan News avoir examiné une proposition iranienne visant à mettre fin à la guerre, qu’il a jugée inacceptable. « Ce n’est pas acceptable pour moi. Je l’ai étudiée, j’ai tout étudié ce n’est pas acceptable », a-t-il déclaré.

Samedi, il avait déjà exprimé son scepticisme, estimant que Téhéran n’avait pas encore payé un « prix suffisamment élevé » pour ses actions au cours des 47 dernières années.

Malgré ces déclarations publiques, son émissaire spécial Steve Witkoff a indiqué à CNN que Washington restait engagé dans le dialogue : « Nous sommes en conversation », a-t-il affirmé.

L’agence semi-officielle iranienne Tasnim a rapporté samedi que Téhéran avait transmis une réponse en 14 points à une proposition américaine via un intermédiaire pakistanais. L’Iran a indiqué dimanche avoir reçu la réponse américaine et l’examiner actuellement.

La guerre a été suspendue après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu négocié par le Pakistan début avril, puis prolongé sans limite de durée. Des pourparlers de paix ont eu lieu le mois dernier à Islamabad, sans parvenir à un accord, et une nouvelle session n’a pas pu être organisée. Donald Trump a par ailleurs déclaré : « Nous ne faisons plus des vols de 18 heures à chaque fois que nous voulons voir un document. Nous procédons par téléphone. »

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir