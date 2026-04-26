Trump affirme qu'un agent a été touché par balle lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'un agent avait été touché par balle lors d'un incident survenu au dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington, D.C.

« Un agent a été touché par balle, mais sauvé par le fait qu'il portait évidemment un très bon gilet pare-balles.

Il a été visé de très près avec une arme très puissante, et le gilet a fait son travail. Je viens de parler à l'agent, et il va très bien. Il est en pleine forme », a déclaré Trump lors d'une conférence de presse.

Ses remarques sont intervenues après que le président et la Première dame, Melania Trump, ont été évacués de l'événement annuel au Washington Hilton à la suite d'un incident lié à la sécurité.

Le président a affirmé que l'incident souligne la nécessité de la salle de bal de la Maison Blanche actuellement en construction, qui, selon lui, serait mieux équipée pour accueillir des événements sous haute sécurité.

« Ce n'est pas un bâtiment particulièrement sûr, et je ne voulais pas le dire, mais c'est pourquoi nous devons avoir tous les attributs de ce que nous prévoyons à la Maison Blanche. C'est en fait une pièce plus grande, et elle est beaucoup plus sécurisée. Elle est à l'épreuve des drones, avec des vitres pare-balles. Nous avons besoin de cette salle de bal. C'est pourquoi les services secrets, c'est pourquoi l'armée l'exigent », a déclaré Trump.

Il a précisé que le suspect était « armé de plusieurs armes ».

« Je crois savoir qu'il vit en Californie, et c'est une personne malade, une personne très malade », a-t-il ajouté.

- « Vous verrez des chefs d'inculpation déposés sous peu »

Selon les médias, le suspect a été identifié comme étant Cole Thomas Allen, 31 ans. Il est en garde à vue.

« Mon impression est qu'il s'agissait d'un loup solitaire », a déclaré Trump.

De son côté, le procureur général par intérim, Todd Blanche, a déclaré que l'enquête était « en cours ».

« Je m'attends à ce que des chefs d'inculpation soient déposés sous peu. Les accusations devraient être évidentes, compte tenu du comportement, mais comme vous l'entendrez, il y aura de multiples chefs d'accusation concernant la fusillade, la possession d'armes à feu et tout ce que nous pourrons retenir contre cet individu », a-t-il affirmé.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré que le bureau examinerait « minutieusement » les antécédents du suspect.

« Ce processus a déjà commencé... nous allons analyser toutes les preuves immédiatement pour nous assurer de protéger ce pays », a indiqué Patel aux journalistes.

« J'imagine », a répondu Trump lorsqu'on lui a demandé s'il pensait être la cible de la fusillade.

Lorsqu'on lui a demandé si la fusillade pouvait être liée à la guerre en Iran, Trump a répondu : « Je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. »

- « L'accusé comparaîtra lundi devant le tribunal de district fédéral »

Lors d'une conférence de presse distincte, la maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a déclaré que le tireur avait forcé un point de contrôle des services secrets dans le hall de l'hôtel.

« Les agents des services secrets ont arrêté le suspect. Un agent a été blessé et transporté dans un hôpital local, où il reçoit des soins », a déclaré Bowser.

Le suspect a également été transporté vers un hôpital où il subit une évaluation, a-t-elle ajouté.

« Nous n'avons aucune raison de croire pour le moment que quelqu'un d'autre était impliqué », a précisé la maire.

Jeff Carroll, chef de police par intérim du Metropolitan Police Department, a indiqué que le suspect était armé d'un fusil de chasse, d'une arme de poing et de plusieurs couteaux.

Selon les premières informations, Carroll a précisé qu'il était client de l'hôtel.

Le responsable a déclaré qu'il ne pouvait pas donner de motif pour les actes du suspect « à ce stade ».

La procureure du district de Columbia, Jeanine Pirro, a déclaré que le suspect était inculpé de deux chefs d'accusation.

« L'accusé comparaîtra lundi devant le tribunal de district fédéral », a ajouté Pirro.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh