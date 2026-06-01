Aucune troupe israélienne ne se rendra dans la capitale libanaise, Beyrouth, a déclaré Trump après un appel téléphonique avec le Premier ministre Netanyahu

Trump affirme qu'Israël et le Hezbollah ont convenu de ne pas s'attaquer mutuellement Aucune troupe israélienne ne se rendra dans la capitale libanaise, Beyrouth, a déclaré Trump après un appel téléphonique avec le Premier ministre Netanyahu

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'Israël et le Hezbollah étaient parvenus à une entente pour cesser les attaques de part et d'autre.

Sur son réseau social Truth Social, Trump a indiqué avoir eu « un appel très productif » avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et avoir reçu l'assurance que Tel-Aviv n'enverrait pas de troupes dans la capitale libanaise, Beyrouth.

« Il n'y aura pas de troupes allant à Beyrouth, et toutes les troupes qui étaient en route ont déjà fait demi-tour », a déclaré Trump.

Le président américain a affirmé que, par l'intermédiaire de médiateurs de haut rang, il avait communiqué avec le Hezbollah et obtenu l'engagement de mettre fin aux hostilités.

« De la même manière, par l'intermédiaire de représentants haut placés, j'ai eu un très bon échange avec le Hezbollah, et ils ont convenu que tous les tirs cesseraient, Qu'Israël ne les attaquera pas, et qu'ils n'attaqueront pas Israël », a-t-il ajouté.

Israël a poursuivi ses attaques contre le Liban malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, qui avait été prolongé de 45 jours à la suite de pourparlers indirects sous la médiation des États-Unis.

Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes menées depuis le 2 mars ont tué plus de 3 400 personnes à travers le pays.