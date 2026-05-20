« C'est un désastre, et ils ont en quelque sorte perdu le contrôle, ils ont vraiment perdu le contrôle de Cuba », déclare le président américain

Trump affirme qu'il n'y a aucune raison pour que les États-Unis aillent plus loin dans l'escalade à Cuba « C'est un désastre, et ils ont en quelque sorte perdu le contrôle, ils ont vraiment perdu le contrôle de Cuba », déclare le président américain

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'y avait aucune raison pour que son administration intensifie ses efforts contre Cuba, après des mois de pressions croissantes sur la nation insulaire.

« Il n'y aura pas d'escalade. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Écoutez, l'endroit (le pays) s'effondre. C'est un désastre, et ils ont en quelque sorte perdu le contrôle, ils ont vraiment perdu le contrôle de Cuba », a déclaré Trump aux journalistes sur la base interarmées d'Andrews dans l'État du Maryland.

Interrogé sur la question de savoir s'il pensait devoir mener une opération militaire semblable à celle qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, Trump a répondu : « Je ne veux pas dire cela. »

Quelques heures plus tôt, le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a déclaré que le département de la Justice américain avait déposé des accusations pénales contre l'ancien président cubain Raul Castro.

« Nous annonçons une inculpation accusant Raul Castro et plusieurs autres personnes de complot en vue d'assassiner des ressortissants américains », a déclaré Blanche lors d'une cérémonie en l'honneur de quatre personnes tuées en 1996 lorsque des avions de chasse cubains ont abattu deux avions opérés par un groupe d'exilés basé à Miami connu sous le nom de « Frères à la rescousse » (Brothers to the Rescue).

« M. Castro et les autres sont également accusés de crimes supplémentaires, notamment de destruction d'aéronefs et de quatre chefs d'accusation individuels de meurtre », a-t-il affirmé.

Les dossiers judiciaires montrent que l'acte d'accusation contre Castro, déposé devant un tribunal fédéral de Miami, l'accuse d'un chef de complot en vue d'assassiner des ressortissants américains, de quatre chefs de meurtre et de deux chefs de destruction d'aéronefs.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez a fustigé l'inculpation, accusant l'administration Trump de mentir et de déformer les faits entourant la destruction des avions il y a trois décennies.

« Le 24 février 1996, Cuba a agi en état de légitime défense dans ses eaux juridictionnelles, à la suite de violations répétées et dangereuses de notre espace aérien par des terroristes notoires, un fait dont l'administration américaine de l'époque avait été alertée à plus d'une douzaine de reprises, mais elle a ignoré les avertissements et a permis à ces violations de se poursuivre », a-t-il écrit sur le réseau social américain X.

« La stature éthique et l'esprit humaniste de son héritage démolissent toute infamie qui pourrait être tentée contre le général d'armée Raúl Castro. En tant que commandant de guérilla et en tant qu'homme d'État, il a gagné l'amour de son peuple », a-t-il ajouté.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh