- L'USS Spruance a neutralisé le TOUSKA après le refus de son équipage de s'arrêter, affirme le président américain

Trump affirme que les forces américaines ont intercepté et détiennent un cargo iranien ayant violé le blocus naval - L'USS Spruance a neutralisé le TOUSKA après le refus de son équipage de s'arrêter, affirme le président américain

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les forces navales américaines ont intercepté et neutralisé un cargo battant pavillon iranien qui tentait de forcer le blocus naval américain dans le golfe d'Oman, les Marines américains détenant désormais le navire.

L'USS Spruance, un destroyer lance-missiles, a intercepté le TOUSKA, décrit comme mesurant près de 900 pieds de long (274 mètres) et d'un poids avoisinant celui d'un porte-avions, après que son équipage a ignoré les avertissements répétés lui ordonnant de s'arrêter. « Notre navire de la Marine les a stoppés net en ouvrant une brèche dans la salle des machines », a écrit Trump sur sa plateforme de réseau social Truth Social.

Il a indiqué que le TOUSKA était sous le coup de sanctions du Trésor américain en raison d'activités antérieures jugées « illégales », et que les forces américaines inspectaient la cargaison du navire.

L'Iran n'a pas encore commenté l'incident.

Cette interception intervient alors que le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz est gravement perturbé depuis le début de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février. Les États-Unis ont officiellement annoncé un blocus naval le 13 avril.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh