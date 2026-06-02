« Les discussions se poursuivent, à un rythme soutenu, avec la République islamique d’Iran », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Trump affirme que les discussions avec l’Iran se poursuivent « à un rythme soutenu ». « Les discussions se poursuivent, à un rythme soutenu, avec la République islamique d’Iran », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Le président américain, Donald Trump, a assuré lundi que les discussions avec l’Iran se poursuivaient « à un rythme soutenu ».

« Les discussions se poursuivent, à un rythme soutenu, avec la République islamique d’Iran », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Plus tôt dans la journée, l’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim avait rapporté que Téhéran avait suspendu les échanges avec Washington par l’intermédiaire de médiateurs, en signe de protestation contre les attaques israéliennes au Liban.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran en février. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël et des alliés américains dans le Golfe, tout en procédant à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation du Pakistan. Toutefois, les discussions qui ont suivi à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Les efforts diplomatiques en vue d’un règlement se poursuivent néanmoins depuis cette date.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme