Trump affirme que les États-Unis ont profité du cessez-le-feu pour se « réapprovisionner » Le cessez-le-feu prend fin mercredi soir, heure de Washington ; Trump estime une prolongation « hautement improbable »

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que Washington avait profité de la période de cessez-le-feu avec l'Iran pour reconstituer ses stocks d'armes, tout en affirmant que Téhéran avait probablement fait de même et tentait de déplacer des missiles.

Trump a déclaré à CNBC qu'il était « prêt à l'action » concernant la reprise des frappes si les perspectives de signature d'un accord ne se concrétisaient pas, tout en se disant convaincu que les deux parties parviendraient finalement à un « excellent accord », un accord qui, a-t-il dit précédemment, surpasserait le Plan d'action global commun (JCPOA) de 2015.

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Trump a également affirmé que le cargo battant pavillon iranien TOUSKA, saisi dimanche par les forces américaines après avoir refusé de se conformer aux directives du blocus, transportait ce qu'il a décrit comme un « cadeau de la Chine ».



Le Commandement central américain a confirmé que le navire restait sous la garde des États-Unis à la suite de son interception. La Chine n'a pas réagi dans l'immédiat à cette affirmation.

Concernant un éventuel accord monétaire avec les Émirats arabes unis, Trump a déclaré qu'un échange (swap) était « à l'étude », qualifiant l'État du Golfe de « bon pays ».

Le cessez-le-feu de deux semaines, qui s'achève mercredi soir heure de Washington, a été décrit par le président comme ayant été violé « à de nombreuses reprises » par l'Iran. Il avait déclaré plus tôt que sa prolongation était « hautement improbable » si un accord n'était pas conclu au préalable.

Le vice-président américain JD Vance, aux côtés des émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner, devrait se rendre à Islamabad pour un nouveau cycle de pourparlers. L'Iran n'a pas officiellement confirmé sa participation, ayant exigé la levée du blocus naval américain comme condition préalable.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh