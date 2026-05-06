Le président américain avertit d’un retour aux « anciennes méthodes » si les efforts diplomatiques n’aboutissent pas à un accord.

Trump affirme que la guerre avec l’Iran pourrait prendre fin avant son déplacement en Chine Le président américain avertit d’un retour aux « anciennes méthodes » si les efforts diplomatiques n’aboutissent pas à un accord.

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il existait une « très bonne chance » de parvenir à un accord avec l’Iran avant son déplacement en Chine.

« Je pense que nous avons de très bonnes chances de conclure un accord à nouveau », a affirmé Trump à PBS, ajoutant que parvenir à un règlement avant la semaine prochaine serait « idéal », sans pour autant être indispensable. La visite d’État du président américain en Chine est prévue les 14 et 15 mai à Pékin.

Le président a toutefois averti qu’en cas d’échec des négociations, Washington « reviendrait à ses anciennes méthodes », en référence à une reprise d’une vaste campagne de bombardements.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme