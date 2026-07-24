- Le président américain juge « très bien » que le Canada ait exclu les États-Unis de l’inauguration

Trump affirme que « l’accord initial » sur le pont Gordie-Howe avec le Canada « ne tient plus » - Le président américain juge « très bien » que le Canada ait exclu les États-Unis de l’inauguration

AA / Istanbul

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que « l’accord initial » concernant l’inauguration du pont international Gordie-Howe, qui relie le Canada aux États-Unis, « ne tient plus », minimisant ainsi la décision d’Ottawa d’inaugurer le pont sans la participation de Washington.

« Le Canada a désinvité les États-Unis d’Amérique à l’inauguration du pont Gordie-Howe, ce qui est très bien, compte tenu des DROITS DE DOUANE substantiels qu’ils paient aux États-Unis. Mais l’accord initial sur le pont, qui avait été terriblement négocié par une administration précédente, ne tient plus », a écrit Trump vendredi sur son réseau social Truth Social.

« Nous avons modifié les conditions de l’accord de sorte que les États-Unis d’Amérique perçoivent désormais 50 % des bénéfices », a-t-il ajouté.

Le pont international Gordie-Howe est un important point de passage frontalier reliant Windsor, en Ontario, à Detroit, dans le Michigan. Il a été conçu pour faciliter les déplacements transfrontaliers et améliorer le transport de marchandises entre les deux pays.

Les autorités canadiennes ont organisé vendredi une cérémonie pour marquer l’achèvement du pont international Gordie-Howe, qui relie Windsor à Detroit.

La cérémonie, organisée uniquement par le Canada, fait suite à l’annulation d’une célébration conjointe après l’imposition de nouveaux droits de douane américains. Le pont doit être ouvert à la circulation lundi.

Washington a annoncé des droits de douane supplémentaires de 50 % sur certains produits canadiens, notamment le vin, les bâtons de hockey et le ciment, selon la Maison-Blanche.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani